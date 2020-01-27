В Тульской области "Мицубиси" выехал на встречку и столкнулся с "Чери"

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:26:49+03:00

Оба водителя госпитализированы с различными травмами

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27 января в 10.35 на 46 км дороги «Тула-Новомосковск» в деревне Хрущевка Узловского района произошло ДТП.

Водитель "Мицубиси Лансер" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Чери Амулет" под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя госпитализированы с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU