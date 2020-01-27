В Тульской области водитель минивэна уснул за рулем и устроил ДТП
В аварии пострадал 38-летний мужчина
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
24 января в 13.40 на 202 км дороги М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП. 38-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Транспортер» столкнулся автомобилем «Камаз» с прицепом, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.
По предварительной информации, первый водитель уснул за рулем. В результате ДТП он получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU