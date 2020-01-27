В Тульской области водитель минивэна уснул за рулем и устроил ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:21:46+03:00

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24 января в 13.40 на 202 км дороги М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП. 38-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Транспортер» столкнулся автомобилем «Камаз» с прицепом, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

По предварительной информации, первый водитель уснул за рулем. В результате ДТП он получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU