2020-01-27T14:53:20+03:00
Общество

В Туле расход реагентов будет под контролем

В администрации города обсудили уборку областного центра
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в администрации города обсудили уборку областного центра.

За минувшую неделю в Туле на обработку дорог и тротуаров израсходовали более 3 800 тонн песчано-соляной смеси, 440 тонн реагента и 9 тонн соли в числом виде. Было вывезено около 840 тысяч кубометров снега.

Глава администрации областного центра отметил, что в связи с погодными условиями расход и применение реагентов должны быть под контролем. - Нужно обеспечить рациональное применение реагентов, использовать их в случаях и местах, где это необходимо, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел из жизни Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов
Фанаты тульского «Арсенала» сыграли на турнире болельщиков клубов Российской премьер-лиги
«Тулица» провела домашний тур под знаменами победы
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»
В Тульской области прошло первенство по рукопашному бою
В Туле водитель маршрутки спровоцировал массовое ДТП
В Туле на ул. Жаворонкова временно будет запрещены движение и парковка
29 января в Туле ограничат движение на ул. Жаворонкова
В Тульской области 50-летний мужчина угодил под колеса иномарки
На трассе в Тульской области легковушка въехала в большегруз
В Тульской области "Мицубиси" выехал на встречку и столкнулся с "Чери"
В Тульской области водитель минивэна уснул за рулем и устроил ДТП
В Туле расход реагентов будет под контролем
Две иномарки столкнулись в Туле на пр. Ленина
В центре Тулы появятся урны единого вида