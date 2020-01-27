В Туле расход реагентов будет под контролем

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:53:20+03:00

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Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в администрации города обсудили уборку областного центра.

За минувшую неделю в Туле на обработку дорог и тротуаров израсходовали более 3 800 тонн песчано-соляной смеси, 440 тонн реагента и 9 тонн соли в числом виде. Было вывезено около 840 тысяч кубометров снега.

Глава администрации областного центра отметил, что в связи с погодными условиями расход и применение реагентов должны быть под контролем. - Нужно обеспечить рациональное применение реагентов, использовать их в случаях и местах, где это необходимо, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU