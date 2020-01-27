В центре Тулы появятся урны единого вида

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:11:57+03:00

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В центре Тулы заменят существующие урны на одинаковые. Кроме того, будет проведена их инвентаризация. Об этом говорили на совещании в городской администрации с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями.

Также обсуждался вопрос несанкционированного складирования мусора. Терокругам поручение проработать возможность установки дополнительных контейнерных площадок там, где мусор скапливается постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU