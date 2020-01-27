2020-01-27T13:28:53+03:00
Общество

Баташевский мост в Туле отремонтируют уже в нынешнем году

Ремонт «грозит» также Демидовскому мосту и Московскому путепроводу
Игорь КОПЫТОВ
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Баташевский мост в Туле отремонтируют уже в нынешнем годуБаташевский мост в Туле отремонтируют уже в нынешнем годуФото: Алексей ФОКИН
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В 2019 году было обследовано 32 мостовых сооружения в областном центре. По мнению специалистов, 8 из них требуют ремонта.

В этом году работы будут проведены на трех объектах — Демидовском и Баташевском мостах, а также Московском путепроводе.

Уже заключен контракт на проведение взыскательных и проектных работ на Демидовском мосту на сумму 6,7 млн рублей. Завершить их планируется к августу текущего года.

Также заключен контракт на 10 млн рублей на ремонт Баташевского моста. Работы должны завершиться в ноябре. А на разработку проектно-сметной документации ремонта Московского путепровода выделят 29 млн рублей.

Остальные пять объектов — Привокзальный, Кобзевский мосты, Кобелевский транспортно-пешеходный мост, Скуратовский транспортно-пешеходный путепровод и Иншинский пешеходный мост — предполагается отремонтировать в 2021 = 2025 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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