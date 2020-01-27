Тульские дорожные люки поплывут

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:36:38+03:00

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Только на восстановление работоспособности сети ливневой канализации в Туле потратят 18 млн рублей. Ремонт коснется 21 объекта.

Также в текущем году запланировано промыть 8,5 километров трубопровода, прочистить 600 метро водоотводных лотков, а также очистить 200 дождеприемных и 60 смотровых колодцев от ила и грязи.

Помимо этого в текущем году будут отремонтированы 850 смотровых и дождеприемных колодцев, в том числе с применением технологии «плавающий люк».

Учитывая теплую, совсем не зимнюю, погоду, уже с начала текущего года проведены противопаводковые мероприятия на «ливневке» в местах традиционного подтопления проезжей части дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU