В Тульской области появился новый вид мошенничества

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:34:55+03:00

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В Привокзальном округе областной столицы женщина оказалась жертвой телефонных мошенников, действующих по «новой» схеме.

Тулячка разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче своей квартиры. Через некоторое время ей позвонил неизвестный с желанием снять у нее жилье. Оплату он предложил сделать официально, через банк. Для этого ему нужно было знать, какие карточки имеются у хозяйки жилья. Женщина сказала, что у нее есть кредитная и дебетовая карты в одном банке. Далее мошенник сообщил ей, что идет в отделение банка, чтобы узнать, как правильно сделать перевод, а потерпевшая в это время должна была пойти к банкомату и проверить поступление средств.

Через некоторое время «съемщик» снова позвонил женщине и передал трубку другому мужчине, якобы сотруднику банка, который выяснил у нее всю информацию о картах и сообщил, что перевод возможен только на дебетовую карту, так как кредитная обслуживается системой платежей, которая не подходит для такой операции.

Через несколько минут на дебетовую кату потерпевшей поступило зачисление с ее же кредитной карточки, только женщина поняла это не сразу. Затем мошенники заявили, что платеж не отображается как оплата за квартиру, убедили потерпевшую перевести через банкомат эти же деньги на номер мобильного. В результате женщина лишилась 99 тысяч рублей.

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и просят граждан быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций, при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.

ИСТОЧНИК KP.RU