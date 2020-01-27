Тульские улицы продолжат «опутывать» заборами

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:21:28+03:00

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Заборов станет еще больше. Планомерная работа по их установке запланирована и в нынешнем году. Всего предполагается сделать более семи с половиной километров ограждений. Учитывая печальный опыт установки минувшего года, можно быть уверенным — еще не один десяток парковочных карманов откажется отрезанным от тротуаров.

С другой стороны в городе появится еще 14 пешеходных переходов нового образца — приподнятых над дорогой и совмещающих функции «лежачего полицейского».

ИСТОЧНИК KP.RU