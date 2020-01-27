Тульские улицы продолжат «опутывать» заборами
Работа по установке заграждений на перекрестках и особо насыщенных машинами участках дорог продолжится
Тульские улицы продолжат «опутывать» заборамиФото: Алексей ФОКИН
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Заборов станет еще больше. Планомерная работа по их установке запланирована и в нынешнем году. Всего предполагается сделать более семи с половиной километров ограждений. Учитывая печальный опыт установки минувшего года, можно быть уверенным — еще не один десяток парковочных карманов откажется отрезанным от тротуаров.
С другой стороны в городе появится еще 14 пешеходных переходов нового образца — приподнятых над дорогой и совмещающих функции «лежачего полицейского».
ИСТОЧНИК KP.RU