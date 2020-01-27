Троллейбусное кольцо на Зеленстрое в Туле перенесут
В настоящее время ведутся предпроектные работы, подготавливается контракт на разработку топографического плана, согласование с сетевыми организациями, прорабатывается земельный вопрос.
По итогам полученной информации будет принято решение о конкретном месте размещения троллейбусного кольца. Предположительно, расположится оно на Менделеевском поселке. Это позволит убрать светофор, создающий пробки на нынешнем месте расположения разворотного кольца.
С учетом создания «дублера» проспекта приблизительно на том же участке, движение машин на Зеленстрое станет комфортным.
Оценочная стоимость проектных работ по переносу троллейбусного кольца – 8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU