27 Янв. 2020 2020-01-27T12:12:07+03:00

Троллейбусное кольцо на Зеленстрое в Туле перенесут Фото: Алексей ФОКИН

Сделать это предполагается уже в нынешнем году

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В настоящее время ведутся предпроектные работы, подготавливается контракт на разработку топографического плана, согласование с сетевыми организациями, прорабатывается земельный вопрос.

По итогам полученной информации будет принято решение о конкретном месте размещения троллейбусного кольца. Предположительно, расположится оно на Менделеевском поселке. Это позволит убрать светофор, создающий пробки на нынешнем месте расположения разворотного кольца.

С учетом создания «дублера» проспекта приблизительно на том же участке, движение машин на Зеленстрое станет комфортным.

Оценочная стоимость проектных работ по переносу троллейбусного кольца – 8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU