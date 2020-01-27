Часть тульского заречья осталась без холодной воды
Водоснабжение возобновится после окончания ремонтно-восстановительных работ
Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 27 января, с 9:30 и до окончания ремонтных работ на ул. Литейной, 22 в части тульского Заречья ограничена подача холодной воды. Отключения коснулись следующих адресов: ул. Октябрьская, д. №№ 26, 24, 22-а (школа), 22, 20, 0-а; ул. Демидовская, д. №№ 45, 47, 52, 50, 37, 43; а также ул. Литейная, д. №№ 22, 18 (детский сад), 8, 5, 12, 12-а, 10.
Тулагорводоканал предупреждает туляков, что по окончании ремонтно-восстановительных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU