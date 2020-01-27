В ноябре в Туле появится «дублер» проспекта Ленина

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:01:29+03:00

Участок автодороги от перекрестка с улицей Маргелова до Рязанского шоссе запустят уже в этом году

Изменить размер текста: A A

Для реализации проекта строительства дороги-дублера уже частично выполнены работы по снятию технических ограничений, сам проект находится в государственной экспертизе. В ближайшее время будет проведен аукцион на право выполнения строительно-монтажных работ общей стоимостью порядка 65,8 млн руб.

Старт работам будет дан, предположительно, в конце весны, а сдать объект в эксплуатацию должны до начала зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU