В ноябре в Туле появится «дублер» проспекта Ленина
Участок автодороги от перекрестка с улицей Маргелова до Рязанского шоссе запустят уже в этом году
В ноябре в Туле появится «дублер» проспекта ЛенинаФото: Алексей ФОКИН
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Для реализации проекта строительства дороги-дублера уже частично выполнены работы по снятию технических ограничений, сам проект находится в государственной экспертизе. В ближайшее время будет проведен аукцион на право выполнения строительно-монтажных работ общей стоимостью порядка 65,8 млн руб.
Старт работам будет дан, предположительно, в конце весны, а сдать объект в эксплуатацию должны до начала зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU