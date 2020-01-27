27 Янв. 2020 2020-01-27T11:53:59+03:00

С начала года в Туле «залатано» более тысячи квадратных метров асфальта Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Поскольку погодные условия позволяют, в настоящее время аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия литым асфальтобетоном ведется сразу шестью бригадами. Всего с начала текущего года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 1125 квадратных метров.

Помимо этого в текущем году будут выполнены работы по заделке трещин асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на сумму 10 млн руб, что позволит заметно снизить степень естественного разрушения дорог.

Также в текущем году будут выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров на сумму 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU