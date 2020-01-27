27 Янв. 2020 2020-01-27T11:45:53+03:00

На ремонт тульских дорог в 2020 году потратят более 800 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

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В рамках реализации данной программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту двеяти участков автомобильных дорог на сумму 540 млн. рублей. Из них 500 млн. рублей — за счет федерального бюджета и 40 млн. рублей из средств муниципального бюджета.

Ремонт автомобильных дорог в рамках данного проекта будет произведен комплексно, включая восстановление тротуаров, благоустройство остановочных площадок и заездных карманов для общественного транспорта, установку дорожных знаков, ремонт светофоров. Согласно контракту срок выполнения работ до начала октября 2020 года.

По региональной программе «Народный бюджет» будет осуществлен ремонт 10 участков дорог на сумму 45 миллионов рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» запланирован ремонт семи дорог асфальтобетоном, в том числе ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки, а также обустройство трех остановочных площадок. На это цели из муниципального бюджета выделено 223 млн рублей.

Кроме того, 57 участков дорог будут отсыпаны щебнем — преимущественно в сельских поселениях в границах Большой Тулы, отремонтировано несколько тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU