Тульские дороги станут более качественными
Контроль за проведенными ремонтно-строительными работами выйдет на новый уровень
Тульские дороги станут более качественнымиФото: Алексей ФОКИН
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На вооружение тульских дорожников поступила новая техника - лаборатория для проведения измерений выполненных работ.
Дорожная лаборатория оснащена установкой для алмазного бурения, плотномером асфальтобетона, динамическим плотномером инертных материалов, металлоискателем, склерометром.
ИСТОЧНИК KP.RU