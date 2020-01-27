В Туле возрожден маршрут № 52

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:24:13+03:00

Теперь он, правда, сменил свой номер — в конце добавлена литера «В»

Изменить размер текста: A A

В конце прошлого года движение коммерческого транспорта по маршруту № 52 было приостановлено в связи с конфликтом, возникшим между городским управлением транспорта и перевозчиком.

Поэтому в целях обеспечения жителей поселков Сергиевский, Нижние Присады, Ильинка и деревни Малая Еловая транспортным сообщением, были приняты оперативные меры по организации работы маршрута № 52В с предоставлением льгот на оплату проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU