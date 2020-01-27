В Туле возрожден маршрут № 52
Теперь он, правда, сменил свой номер — в конце добавлена литера «В»
В Туле возрожден маршрут № 52Фото: Алексей ФОКИН
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В конце прошлого года движение коммерческого транспорта по маршруту № 52 было приостановлено в связи с конфликтом, возникшим между городским управлением транспорта и перевозчиком.
Поэтому в целях обеспечения жителей поселков Сергиевский, Нижние Присады, Ильинка и деревни Малая Еловая транспортным сообщением, были приняты оперативные меры по организации работы маршрута № 52В с предоставлением льгот на оплату проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU