27 Янв. 2020 2020-01-27T11:15:45+03:00

В Туле изменится схема движения одного из автобусных маршрутов Фото: Алексей ФОКИН

Будет это сделано для улучшения транспортного сообщения жителей ЖК «Парус»

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Теперь автобус маршрута № 5 будет следовать по новому участку автодороги улицы Хворостухина.

Ранее, в прошлом году, когда автодорога была только открыта, по ней было налажено движение коммерческого маршрута № 17. В этом году с автоперевозчиком возникли проблемы организационного характера, и было принято решение пустить в ЖК «Парус» муниципальный маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU