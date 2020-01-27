В Туле изменится схема движения одного из автобусных маршрутов
Будет это сделано для улучшения транспортного сообщения жителей ЖК «Парус»
В Туле изменится схема движения одного из автобусных маршрутовФото: Алексей ФОКИН
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Теперь автобус маршрута № 5 будет следовать по новому участку автодороги улицы Хворостухина.
Ранее, в прошлом году, когда автодорога была только открыта, по ней было налажено движение коммерческого маршрута № 17. В этом году с автоперевозчиком возникли проблемы организационного характера, и было принято решение пустить в ЖК «Парус» муниципальный маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU