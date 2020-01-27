27 января в Туле остались без воды дома на ул. Октябрьской и Литейной

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:07:06+03:00

Это связано с ремонтно-восстановительными работами

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27 января остались без воды на ул. Октябрьской, д.д. 26, 24, 22а (школа), 22, 20, 20а, ул. Демидовская д.д. 45, 47, 52, 50, 37, 43, ул. Литейная д.д. 22, 18 (д/сад), 8, 5, 12, 12а, 10.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. Литейной, д.22.

Водоснабжение восстановят по окончании работ. Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU