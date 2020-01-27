Жители Тульской области сообщили о зимней грозе

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:52:54+03:00

Большинство из них сначала подумали, что произошло ЧП

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Жители Новомосковского, Ефремовского, Воловского районов сообщили о зимней грозе. Он прогремела, по сообщению очевидцев, 25 января.

Большинство из них сначала подумали, что произошло ЧП или кто-то запускает фейерверки. Было сложно поверить в то, что природное явление может произойти зимой.

Впрочем, сейчас синоптики продолжают фиксировать проявления еврозимы. Поля фронтальной облачности несут с собой согретые Гольфстримом воздушные массы. На этой неделе температурный режим по-прежнему будет существенно теплее климата – после полудня -1…+4 . А снег будет переходить в дожди

Что касается гроз, то они возникают при высокой неустойчивости воздуха. Это случается, когда температура воздуха с высотой понижается очень быстро и воздух богат влагой и достаточно прогрет в нижнем слое атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU