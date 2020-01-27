Жители Тульской области сообщили о зимней грозе
Жители Новомосковского, Ефремовского, Воловского районов сообщили о зимней грозе. Он прогремела, по сообщению очевидцев, 25 января.
Большинство из них сначала подумали, что произошло ЧП или кто-то запускает фейерверки. Было сложно поверить в то, что природное явление может произойти зимой.
Впрочем, сейчас синоптики продолжают фиксировать проявления еврозимы. Поля фронтальной облачности несут с собой согретые Гольфстримом воздушные массы. На этой неделе температурный режим по-прежнему будет существенно теплее климата – после полудня -1…+4 . А снег будет переходить в дожди
Что касается гроз, то они возникают при высокой неустойчивости воздуха. Это случается, когда температура воздуха с высотой понижается очень быстро и воздух богат влагой и достаточно прогрет в нижнем слое атмосферы.
ИСТОЧНИК KP.RU