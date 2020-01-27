В Тульской области мужчина заплатит 25 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:41:35+03:00

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В Узловой 28-летний мужчина осужден за незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в значительном размере.

В августе прошлого года он купил сверток с «солью». Наркотики он планировал оставить для дальнейшего личного употребления.

Сотрудники полиции задержали мужчину, а наркотические средства в значительном размере изъяли.

Суд назначил ему штраф в размере 25 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU