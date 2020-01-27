Житель Тульской области украл из супермаркета алкоголь и устроил погром
По данному факту возбуждено уголовное дело
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В Донском неизвестный украл из супермаркета алкоголь, продукты и пытался скрыться.
Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили мужчину, крушившего имущество магазина. Успокаиваться он не собирался. В результате его задержали.
Дебоширом оказался 43-летний неоднократно судимый местный житель. Похищенное у него изъяли. Мужчину передали прибывшей следственно-оперативной группе. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU