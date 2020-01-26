26 Янв. 2020 2020-01-26T18:17:08+03:00

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Фестиваль наряженных санок прошел в Центральном парке Тулы 26 января. За звание "самого оригинального снежного экипажа" боролись 23 команды. Многие из них были многочисленны. В общей сложности насчитывалось более 200 участников.

В разработку дизайна и воплощение задумки в жизнь в этом году включились родители и дети, а также тульские центры образования.

Результатом общих стараний стали креативные зимние экипажи: «Сказочные санки», «Такси-парк», «Лебединое озеро», «Волшебный истребитель, «Бетмобиль», «Снежная королева», «Полярный экспресс», «Русская печка», «12 месяцев» и другие.

Лучшие в конкурсе получили награду.

ИСТОЧНИК KP.RU