В Туле проведут превентивную обработку дорог

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле проведут превентивную обработку отдельных участков дорог. К мере прибегнут для предотвращения скользкости в случае возможного падения температуры и риска возникновения гололёда.

В ночь с 25 на 26 января с началом снегопада и падения температуры в Туле проводили работы по обработке противогололедными материалами и очистке от снега. Особое внимание было уделено пешеходным переходам, остановочным площадкам и опасным участкам автомобильных дорог. Всего было задействовано 78 единиц техники. Днем работы по подсыпке противогололедных материалов продолжаются. Реагентами обрабатывают локальные участки обледенения. Задействована 71 единица техники. Всего за текущие сутки работы на улицах города выполняли 168 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU