Тульский "Арсенал" сыграл с польским клубом «Корона» вничью
Тульский "Арсенал" сыграл с польским клубом «Корона» вничью. Игра прошла 25 января в Турции. В ходе заключительной игры сбора команды показали много брака в передачах. Отсюда и минимум голевых моментов.
Счет в игре был открыт только во втором тайме, когда Игорь Черевченко полностью обновил состав полевых футболистов. Ткачев слева выполнил опасный прострел на Ковалева, но первым на мяче оказался Гардавски, срезавший его в собственные ворота – 1:0.
Позже«Корона» реабилитировалась. Костадинов нарушил правила, Радин вывел на удар Цечарича, а тот пушечным ударом пробил в ворота Левашова – 1:1.
ИСТОЧНИК KP.RU