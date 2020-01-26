26 Янв. 2020 2020-01-26T17:23:11+03:00

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Тульский "Арсенал" сыграл с польским клубом «Корона» вничью. Игра прошла 25 января в Турции. В ходе заключительной игры сбора команды показали много брака в передачах. Отсюда и минимум голевых моментов.

Счет в игре был открыт только во втором тайме, когда Игорь Черевченко полностью обновил состав полевых футболистов. Ткачев слева выполнил опасный прострел на Ковалева, но первым на мяче оказался Гардавски, срезавший его в собственные ворота – 1:0.

Позже«Корона» реабилитировалась. Костадинов нарушил правила, Радин вывел на удар Цечарича, а тот пушечным ударом пробил в ворота Левашова – 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU