2020-01-26T13:40:33+03:00
Спорт

В Туле прошли ночные лыжные гонки

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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На Косой Горе прошли ночные лыжные гонки. В них приняли участие более 300 спортсменов.

В лыжном комплексе им. В.П. Веденина прошло четыре забега: на 600 м (дети 5-8 лет), на 1,2 км (дети 9-12 лет), на 1,2 км (дети 13-15 лет) и на 12 км (взрослые).

Самому юному участнику гонки 5 лет, самому возрастному – 72 года.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина призеры в абсолютном зачете получили 26 специальных призов - сертификаты на приобретение спортивных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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