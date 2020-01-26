В Туле водитель "ВАЗа" выехал на красный и устроил ДТП на перекрестке

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:43:51+03:00

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26 января в 02:05 в Туле на перекрёстке улиц Демидовская плотина- Пролетарская произошло ДТП. 25-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 2107" столкнулся с "Митцубиси Лансер" под управлением 44-летней женщины.

По предварительной информации, первый водитель выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем "Митцубиси". После оказания помощи медики отпустили ее домой.

Кроме того, водитель "ВАЗа" отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU