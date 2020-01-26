В Туле водитель "ВАЗа" выехал на красный и устроил ДТП на перекрестке
В аварии пострадала женщина
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26 января в 02:05 в Туле на перекрёстке улиц Демидовская плотина- Пролетарская произошло ДТП. 25-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 2107" столкнулся с "Митцубиси Лансер" под управлением 44-летней женщины.
По предварительной информации, первый водитель выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора.
В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем "Митцубиси". После оказания помощи медики отпустили ее домой.
Кроме того, водитель "ВАЗа" отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU