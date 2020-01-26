2020-01-26T11:34:00+03:00
Общество

В Тульской области полицейские патрулируют места возможного совершения преступлений

На территории региона проводят рейд «Улица»
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области полицейские патрулируют места возможного совершения преступлений. На территории региона проводят рейд «Улица». Его проведение способствует обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах населённых пунктов. В полиции считают, что регулярная реализация профилактических мер даёт положительный эффект и при раскрытии преступлений «по горячим следам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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