В Тульской области полицейские патрулируют места возможного совершения преступлений
На территории региона проводят рейд «Улица»
Изменить размер текста:
В Тульской области полицейские патрулируют места возможного совершения преступлений. На территории региона проводят рейд «Улица». Его проведение способствует обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах населённых пунктов. В полиции считают, что регулярная реализация профилактических мер даёт положительный эффект и при раскрытии преступлений «по горячим следам».
ИСТОЧНИК KP.RU