Житель Тульской области попался на краже виски и коньяка из супермаркета
В городе Болохово мужчина попался на краже виски и коньяка из супермаркета. О пропаже 2 бутылок алкоголя в полицию заявила директор сетевого супермаркета.
При просмотре записи с установленных внутри магазина камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность похитителя. Им оказался безработный 30-летний местный житель. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От задержанного получены признательные показания. Похищенное частично изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU