Житель Тульской области попался на краже виски и коньяка из супермаркета

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:16:39+03:00

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка

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В городе Болохово мужчина попался на краже виски и коньяка из супермаркета. О пропаже 2 бутылок алкоголя в полицию заявила директор сетевого супермаркета.

При просмотре записи с установленных внутри магазина камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность похитителя. Им оказался безработный 30-летний местный житель. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От задержанного получены признательные показания. Похищенное частично изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU