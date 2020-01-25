Тульский рынок «Салют» откроют к сентябрю

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:22:41+03:00

А для людей, которые продают продукцию со своих огородов рядом с рынком, возведут торговые ряды

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В Туле рынок «Салют» откроют к сентябрю. Об этом стало известно в ходе встречи главы городской администрации с инициативной группой продавцов.

Напомним, пожар на рынке произошел в 2017 году. В октябре 2019 года арендатор приступил к его восстановлению. В результате здесь появятся около 100 торговых мест для предпринимателей. Помещение оборудуют системой канализации, кондиционирования, проведут отопление.

Около рынков установят торговые ряды для людей, продающих овощи, ягоды и грибы со своих участков.

ИСТОЧНИК KP.RU