В Туле раздают питьевую и техническую воду в связи с коммунальной аварией
25 января с 16.00 до 20.00 в Туле раздают питьевую воду в киосках «Ключ здоровья» по 9 адресам:
- Вильямса, 26,
- Металлургов, 1б,
- Марата, 24,
- Степанова, 29,
- Замочная, 34,
- Кутузова, 15,
- Кирова, 14,
- Металлургов, 60,
- Кирова, 32.
С 16.00 до 22.00 пункты выдачи технической воды работаютпо следующим адресам:
- Пролетарская, 22а, ТЦ "Рио";
- Ложевая, 125-а, ТЦ "Пролетарский";
- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);
- Металлургов, 22, ДК "Металлургов";
- Кутузова, 13, ТК "Кировский".
Напомним, из-за порыва на водоводе диаметром 900 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района остались без воды жители Пролетарского округа. Теплоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме.
Специалисты ведут восстановительные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе.
ИСТОЧНИК KP.RU