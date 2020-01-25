2020-01-25T16:46:41+03:00
Происшествия

В Туле раздают питьевую и техническую воду в связи с коммунальной аварией

Без воды остались жители Пролетарского округа
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25 января с 16.00 до 20.00 в Туле раздают питьевую воду в киосках «Ключ здоровья» по 9 адресам:

- Вильямса, 26,

- Металлургов, 1б,

- Марата, 24,

- Степанова, 29,

- Замочная, 34,

- Кутузова, 15,

- Кирова, 14,

- Металлургов, 60,

- Кирова, 32.

С 16.00 до 22.00 пункты выдачи технической воды работаютпо следующим адресам:

- Пролетарская, 22а, ТЦ "Рио";

- Ложевая, 125-а, ТЦ "Пролетарский";

- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);

- Металлургов, 22, ДК "Металлургов";

- Кутузова, 13, ТК "Кировский".

Напомним, из-за порыва на водоводе диаметром 900 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района остались без воды жители Пролетарского округа. Теплоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме.

Специалисты ведут восстановительные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Туле раздают питьевую и техническую воду в связи с коммунальной аварией
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