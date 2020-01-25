2020-01-25T16:15:35+03:00
Происшествия

Жители Пролетарского округа Тулы остались без воды

Это связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе
Мария ВЛАСОВА
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25 января в Пролетарском районе Тулы, с-зе Новомедвенский, мкр.Водный,Фитогенетика, ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2» - пониженное давление воды, местами возможны перебои.

Это связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе второго подъема Д900 Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Богоявленовка.

Водоснабжение восстановят по окончании работ. Одновременно возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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