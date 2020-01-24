2020-01-24T17:52:19+03:00
Общество

В Туле проверили места концентрации ДТП

За 2 часа на пешеходов и водителей составили более 20 административных материалов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГИБДД ТулаФото: ГИБДД Тула
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24 января сотрудники ГИБДД проверили места концентрации ДТП. В ходе рейда на пересечении ул. Пролетарская и ул. Демидовская плотина, пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая только за 2 часа на пешеходов и водителей составили более 20 административных материалов.

Первые – пересекали проезжую часть дороги в неположенном месте, водители – не пропускали пешеходов, выезжали на встречную полосу движения.

Инспекторы ГИБДД продолжат такие рейды.

Напомним, в Туле 31 место концентрации ДТП. Это пересечение улиц:

Кирова – Ложевая, Пролетарская - Демидовская плотина, Рязанская – Овражная, Кирова – Немцова, пр.Ленина - 9 Мая - ул. Академика Павлова, Кирова – Епифанская, Октябрьская - М. Горького, Ложевая- Калинина, Агеева - пр-т Ленина, Староникитская - Л. Толстого, Мира - пр-т Ленина, Л. Толстого – Буденного, пр-т Ленина – Скуратовская, пр-т Ленина – Жаворонкова, Металлургов - 2-й пр-д Металлургов, КутузоваШухова, Тургеневская – Пушкинская, ФрунзеКоминтерна, Д. Ульянова - Красноармейский пр-т, Пролетарская – Замочная, пр-т Ленина – Первомайская, Кауля – Тимирязева, пр-т Ленина - Г. Маргелова, пр-т Ленина – Пушкинская.

А так же улицы: Советская, Металлургов, пр-т Ленина, и на участках а/д Тула – Новомосковск и а/д Скуратово-Фалдино-Кишкино, Московское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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