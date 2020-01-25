Алексей Дюмин поздравил студентов Тульской области

25 Янв. 2020 2020-01-24T17:43:44+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил студентов. Глава региона отметил, что этот праздник объединяет всех, кто осваивает будущую профессию в вузах и колледжах.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- Студенчество – один из важнейших этапов жизни. Он дает вам возможность не только развиваться самим, но и развивать науку и искусство, реализовывать свои таланты и создавать новые идеи на благо нашего общества, Тульской области и всей России. Будьте трудолюбивыми, упорными и смелыми в достижении поставленных целей. Не отступайте перед трудностями и всегда оставайтесь открытыми и любознательными. И тогда, уверен, вам будет по плечу любая, даже самая сложная задача.

Алексей Дюмин пожелал студентам здоровья, энергии и удачи в учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU