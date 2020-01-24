24 Янв. 2020 2020-01-24T17:20:55+03:00

В настоящее время циркулируют вирусы негриппозной этиологии

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Более 4 тысяч жителей Тульской области подхватили грипп и ОРВИ. Именно столько случаев зарегистрировано в регионе с 13 по 19 января.

Показатель ниже эпидемического порога на 30%. Однако выше заболеваемости предыдущей недели на 35%. При этом в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

В целом эпидемиологическая ситуация в Тульской области специалисты называют стабильной и относительно благополучной.

- Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в области характерны для данного периода времени. Как правило, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит с середины января, - сообщили "КП-Тула" в минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU