2020-01-24T14:53:52+03:00
Происшествия

За сутки мошенники выманили у жителей Тульской области 800 тысяч рублей

Злоумышленники просили под разными предлогами сообщить реквизиты банковских карт
Мария ВЛАСОВА
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За сутки мошенники выманили у 9 жителей Тульской области 800 тысяч рублей. Злоумышленники просили под разными предлогами сообщить реквизиты банковских карт или перевести деньги в качестве налогов для получения крупного выигрыша.

Среди пострадавших - 35-летний житель Новомосковска. По своей наивности мужчина расстался с 39 тысячами рублей. Сотрудники полиции напоминают тулякам, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт. Попытаться узнать эти данный могут только мошенники. Кроме того, перед тем, как перевести деньги, сообщить информацию о карте или согласиться на предоставление какой-либо услуги, стоит посоветоваться с родственниками или знакомыми. Такие меры позволят избежать обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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