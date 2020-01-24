В Тульской области сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «БМВ»

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:35:14+03:00

На нарушителя составили два протокола

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Вечером 23 января в Алексине сотрудники ДПС устроили погоню за водителем «БМВ». Это произошло после того как инспекторы решили остановить машину для проверки, но автолюбитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться.

В результате преследования иномарку остановили. Никто не пострадал.

Оказалось, что за рулем «БМВ» находился пьяный 46-летний местный житель (0,343 мг/л).

На нарушителя составили административные материалы за «пьяное» вождение и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД об остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU