В Тульской области сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «БМВ»
На нарушителя составили два протокола
Фото: УМВД России по Тульской области
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Вечером 23 января в Алексине сотрудники ДПС устроили погоню за водителем «БМВ». Это произошло после того как инспекторы решили остановить машину для проверки, но автолюбитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться.
В результате преследования иномарку остановили. Никто не пострадал.
Оказалось, что за рулем «БМВ» находился пьяный 46-летний местный житель (0,343 мг/л).
На нарушителя составили административные материалы за «пьяное» вождение и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД об остановке.
ИСТОЧНИК KP.RU