В тульский музей изобразительных искусств передали свитки с китайской каллиграфией

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:17:51+03:00

Церемонию приурочили к празднованию китайского Нового года

Изменить размер текста: A A

Тульскому музею изобразительных искусств российский представитель Центра изучения традиции и культуры монастыря Шаолинь передал два свитка с китайской каллиграфией. Церемонию приурочили к празднованию китайского Нового года.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, весной 2019 года в Тулу посетил мастер из китайского монастыря Шаолинь Ши Синцзюнь. Ши Синцзюнь провел для горожан открытую лекцию по китайской каллиграфии, а сотрудникам музея подарил свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU