В тульский музей изобразительных искусств передали свитки с китайской каллиграфией
Церемонию приурочили к празднованию китайского Нового года
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Тульскому музею изобразительных искусств российский представитель Центра изучения традиции и культуры монастыря Шаолинь передал два свитка с китайской каллиграфией. Церемонию приурочили к празднованию китайского Нового года.
Фото: Алексей ФОКИН
Напомним, весной 2019 года в Тулу посетил мастер из китайского монастыря Шаолинь Ши Синцзюнь. Ши Синцзюнь провел для горожан открытую лекцию по китайской каллиграфии, а сотрудникам музея подарил свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU