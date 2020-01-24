2020-01-24T14:17:51+03:00
Звезды

В тульский музей изобразительных искусств передали свитки с китайской каллиграфией

Церемонию приурочили к празднованию китайского Нового года
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульскому музею изобразительных искусств российский представитель Центра изучения традиции и культуры монастыря Шаолинь передал два свитка с китайской каллиграфией. Церемонию приурочили к празднованию китайского Нового года.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, весной 2019 года в Тулу посетил мастер из китайского монастыря Шаолинь Ши Синцзюнь. Ши Синцзюнь провел для горожан открытую лекцию по китайской каллиграфии, а сотрудникам музея подарил свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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