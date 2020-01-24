Тульский губернатор вошел в первую пятерку «Индекса власти»
Алексей Дюмин оказался на четвертой позиции, уступив Сергею Собянину и главам Чечни и Татарстана Рамзану Кадырову и Рустаму Минниханову
Тульский губернатор вошел в первую пятерку «Индекса власти»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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В январском «Индексе власти» глава нашего региона оказался четвертым, неизменно с декабря 2019 года.
Авторы российского рейтинга учитывали профессиональную репутацию персоны, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов или неудач.
ИСТОЧНИК KP.RU