2020-01-24T14:07:39+03:00
Политика

Тульский губернатор вошел в первую пятерку «Индекса власти»

Алексей Дюмин оказался на четвертой позиции, уступив Сергею Собянину и главам Чечни и Татарстана Рамзану Кадырову и Рустаму Минниханову
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский губернатор вошел в первую пятерку «Индекса власти»Тульский губернатор вошел в первую пятерку «Индекса власти»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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В январском «Индексе власти» глава нашего региона оказался четвертым, неизменно с декабря 2019 года.

Авторы российского рейтинга учитывали профессиональную репутацию персоны, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов или неудач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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