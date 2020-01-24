В Тульской области УК заплатила более 160 тысяч рублей за залив квартиры

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:06:22+03:00

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В Кимовске управляющая компания выплатила местному жителю более 160 тысяч рублей. Эта сумма покрыла материальный ущерб, моральный вред и судебные расходы.

Из-за халатного отношения управляющей компании к ремонту кровли квартиру мужчины залило. Суд по итогам рассмотрения гражданского дела встал на сторону местного жителя.

Судебный пристав-исполнитель руководству организации направил требования исполнительного документа и разъяснил последствия неуплаты задолженности: ему грозило наложение ареста на имущество или списание средств со счетов.

Не желая доводить дело до применения мер принудительного исполнения, руководство должника-организации оплатило ущерб в полном объеме. Также выполнен текущий ремонт кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU