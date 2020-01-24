24 Янв. 2020 2020-01-24T12:48:18+03:00

На это время введен ряд ограничений

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В Новомосковске ввели карантин по бешенству на территории очистных сооружений местного предприятия. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В настоящее время в Новомосковске введен запрет на вывоз кошек и собак. Также запрещена торговля домашними животными.

Минздраву региона поручено обеспечить медучреждения Новомосковска необходимыми препаратами.

Животных, находящихся на территории очистных сооружений, отловят, обследуют и вакцинируют.

ИСТОЧНИК KP.RU