2020-01-24T12:09:28+03:00
Общество

Уборка дворов: Какие УК вызывают больше всего нареканий туляков

Организациям направили требования на устранение выявленных нарушений
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Специалисты УАТН 23 января провели рейды по придомовым территориям. В результате выявили 52 нарушения в части неисполнения Правил благоустройства города.

Девять управляющих компаний вызвали наибольшее нарекание. Среди них - ОАО фирма «РЭМС», «ЖУК», «Новый город», «Восход», «СпецСтрой», «Уют Дом», «Управсити», «СтройМакс», «Тульская городская УК».

Организациям направили требования на устранение выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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