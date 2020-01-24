Уборка дворов: Какие УК вызывают больше всего нареканий туляков
Организациям направили требования на устранение выявленных нарушений
Фото: Алексей ФОКИН
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Специалисты УАТН 23 января провели рейды по придомовым территориям. В результате выявили 52 нарушения в части неисполнения Правил благоустройства города.
Девять управляющих компаний вызвали наибольшее нарекание. Среди них - ОАО фирма «РЭМС», «ЖУК», «Новый город», «Восход», «СпецСтрой», «Уют Дом», «Управсити», «СтройМакс», «Тульская городская УК».
Организациям направили требования на устранение выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU