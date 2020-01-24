Будет ли в Туле нашествие зимних клещей?

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:58:49+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что массового нашествия членистоногих не ожидается, но единичные экземпляры в бесснежной траве могут попадаться. Клещ может находиться на деревьях вдоль улиц. Однако наиболее активными клещи становятся, когда температура воздуха устойчиво достигает 8-10 градусов тепла.

В связи с этим тулякам следует и зимой не забывать о мерах защиты. Особенно стоит позаботиться о своих питомцах — именно они чаще всего и страдают сейчас.

Но есть в зимнем пробуждении клещей и положительный момент. Равно как и с другими насекомыми — мухами и комарами. В случае, если прогнозируемые на февраль морозы все-таки ударят, они нанесут серьезный урон их популяции. То есть летом этих насекомых будет меньше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU