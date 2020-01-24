Тульская скелетонистка завоевала золото на юношеских Олимпийских играх

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:46:46+03:00

Анастасия Цыганова из Щекина стала чемпионкой III зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне

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Скелетон – довольно новый для наших спортсменов вид спорта. Перед этим девушка занималась волейболом и легкой атлетикой.

Выступая на Олимпийских играх, спортсменка по сумме двух заездов показала результат 2 минуты 22,50 секунды, опередив немку Йозефу Шелльмозер с преимуществом в три сотых секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU