На тульские дороги высыпали около 10 тонн реагента

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:48:35+03:00

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На обработку проезжих частей и тротуаров от наледи в Туле израсходовали 163 тонны песчано-соляной смеси и около 10 тонн реагента.

24 января в уборке областного центра задействованы 89 единиц техники и 146 человек.

Четыре бригады будут вывозить снег.

Механизированная уборка запланирована в поселениях Ленинского района. Туда направили 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU