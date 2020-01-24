На тульские дороги высыпали около 10 тонн реагента
24 января в уборке областного центра задействованы 89 единиц техники
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На обработку проезжих частей и тротуаров от наледи в Туле израсходовали 163 тонны песчано-соляной смеси и около 10 тонн реагента.
24 января в уборке областного центра задействованы 89 единиц техники и 146 человек.
Четыре бригады будут вывозить снег.
Механизированная уборка запланирована в поселениях Ленинского района. Туда направили 12 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU