В феврале Тульская таможня перейдет на фактический контроль
Таким образом, у таможенников появится возможность уделять больше сил и времени для контроля за внутренним рынком. По словам начальника ведомства Максима Великанова, основное направление деятельности будет связано с проведением операций, которые требуют непосредственного контакта с товаром, транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях. При этом тульская таможня продолжит обслуживание ОПК, также останутся режимы переработки и временного ввоза.
Изменения коснутся тульской и рязанской областей, поскольку они относятся к экспортоориентированным регионам.
Для справки: за прошлый год тульская таможня выявила более 140 000 контрафактных товаров, грузооборот составил 5,95 миллионов тонн, из которых более трети импорта - продукция химической промышленности, каучук и машиностроительная продукция.
ИСТОЧНИК KP.RU