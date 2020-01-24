В феврале Тульская таможня перейдет на фактический контроль

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:38:37+03:00

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Таким образом, у таможенников появится возможность уделять больше сил и времени для контроля за внутренним рынком. По словам начальника ведомства Максима Великанова, основное направление деятельности будет связано с проведением операций, которые требуют непосредственного контакта с товаром, транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях. При этом тульская таможня продолжит обслуживание ОПК, также останутся режимы переработки и временного ввоза.

Изменения коснутся тульской и рязанской областей, поскольку они относятся к экспортоориентированным регионам.

Для справки: за прошлый год тульская таможня выявила более 140 000 контрафактных товаров, грузооборот составил 5,95 миллионов тонн, из которых более трети импорта - продукция химической промышленности, каучук и машиностроительная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU