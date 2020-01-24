2020-01-24T11:37:37+03:00
Происшествия

Под Тулой водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП

Молодой человек погиб в аварии
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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24 января в 01.45 на 185 км трассы М2 «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 22-летний молодой человек на автомобиле «Daewoo Nexia» столкнулся с автомобилем «Hyundai 373115» под управлением 30-летнего молодого человека.

По предварительной информации, первый водитель уснул за рулем. В результате ДТП он погиб. Также пострадал пассажир «Daewoo Nexia», 24-летняя девушка. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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