2020-01-24T11:22:44+03:00
Общество

В Большой Туле к лету улучшится качество воды

Изменения коснутся ряда поселков на территории бывшего Ленинского района
Игорь КОПЫТОВ
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В Большой Туле к лету улучшится качество водыВ Большой Туле к лету улучшится качество водыФото: материалы пресс-служб
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Так, а поселке Барсуки со дня на день запустят новый водовод, что позволит наладить бесперебойную подачу воды в квартиры. Для этого было переложено 3,7 километра сетей и модернизация всей сопутствующей инфраструктуры. Также 2019 году было переложено 3,6 км трубопровода от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».

На 2020 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт водовода 2-го подъема Песоченского водозабора, протяженностью 9,4 км, диаметром 700 мм и капитальный ремонт водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская», протяженностью 0,9 км, диаметром 900 мм. Уже ведется перекладка двух участков магистрального водопровода от Венев-монастыря до водонапорной насосной станции «Анишино» и от Анишино до поселка Волынцевский общей протяженностью нового участка трубопровода около 10 километров.

Также будут проведены работы по замене водовода, строительству новой станции водоподготовки, закольцовке системы поселков Ленинский и Ленинский-1. Однако сроки там отдаленные — до 2022 года.

Вместе с тем поставлена задача на первом этапе уже к 1 июня текущего года установить модульный пункт водоподготовки в поселке Ленинский-1, что позволит значительно улучшить качество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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