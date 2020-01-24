В Тульской области на встречке столкнулись «Chevrolet» и «Mazda»
С телесными повреждениями водитель одной из машин обратился в больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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23 января в 16.25 на улице Болдина в г. Щекино произошло ДТП. 24-летний молодой человек на «Chevrolet Aveo» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Mazda» под управлением 26-летнего молодого человека.
От удара «Mazda» съехала в правый придорожный кювет. В результате ДТП пострадал водитель «Chevrolet». С телесными повреждениями он обратился в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU