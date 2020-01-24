В Туле экс-директор УК заплатит штраф за невыплату зарплаты 34 работникам
Бывший директор ООО «Жилсервис» признан виновным в невыплате зарплаты и злостном неисполнении решения суда. За год экс-руководитель не выплатил 34 работникам предприятия зарплату в размере 2,8 млн рублей.
При этом в ходе следствия причиненный ущерб обвиняемый возместил в размере 2 млн рублей. В качестве обеспечительной меры следователь на 3,5 млн рублей наложил арест на имущество организации.
Кроме того, обвиняемый не исполнял решение суда о выплате обязательных платежей ресурсосберегающим организациям.
Суд назначил бывшему директору ООО «Жилсервис» штраф в размере 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU