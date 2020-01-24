2020-01-24T10:21:28+03:00
Спорт

Баскетболисты тульского «Арсенала» победили лидера группы «Динамо-МГТУ» из Майкопа

В первом домашнем матче второго дивизиона Суперлиги туляки добились солидного перевеса в счете - 95:80
Игорь КОПЫТОВ
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Баскетболисты тульского «Арсенала» победили «Динамо-МГТУ» из МайкопаБаскетболисты тульского «Арсенала» победили «Динамо-МГТУ» из МайкопаФото: соцсети
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По партиям игра сложилась так: 20:22, 25:16, 21:21, 29:21. Самым результативным в составе канониров стал Артем Попов - на его счету 20 очков и 10 подборов.

На данный момент «Арсенал» с 30 очками занимает 5 место в группе, уступая лидирующим майкопчанам 5 очков.

Вечером 24 января соперников ожидает ответная игра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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