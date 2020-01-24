2020-01-24T09:47:50+03:00
Происшествия

В Туле произошло тройное ДТП

Вечером 23 января на пересечении улиц Октябрьской и М. Горького столкнулись несколько легковушек
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле произошло тройное ДТПВ Туле произошло тройное ДТПФото: соцсети
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По предварительной информации, водитель ехавшего по улице Горького Kia Rio выехал на перекресток на красный сигнал светофора, и его протаранил ехавший по Октябрьской в направлении улицы Пузакова Toyota Camry. После чего «Тойоту» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой».

В ДТП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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