В Туле произошло тройное ДТП
Вечером 23 января на пересечении улиц Октябрьской и М. Горького столкнулись несколько легковушек
В Туле произошло тройное ДТПФото: соцсети
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По предварительной информации, водитель ехавшего по улице Горького Kia Rio выехал на перекресток на красный сигнал светофора, и его протаранил ехавший по Октябрьской в направлении улицы Пузакова Toyota Camry. После чего «Тойоту» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой».
В ДТП обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU